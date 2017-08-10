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Engellilerden Vali Güvençer'e 'Asansör arızası giderilsin' talebi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:05
Engellilerden Vali Güvençer'e 'Asansör arızası giderilsin' talebi
Engellilerden Vali Güvençer'e 'Asansör arızası giderilsin' talebi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manissa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret eden Saruhanlı Bedensel Engelliler Derneği, Saruhanlı Gençlik Merkezine engellilerin kullanımı için yapılan asansörün arızalı olması nedeniyle asansörden yararlanamadıklarını belirterek arızanın giderilmesini talep etti.
Saruhanlı Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Usman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Vali Güvençer konuklarını Manisa Valiliği Engelliler Koordinasyon Merkezi Sevgi Kapısında ağırladı. Ziyarette konuşan Saruhanlı Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Hüseyin Usman Vali Güvençer'in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek dernek ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Saruhanlı Gençlik Merkezine engellilerin kullanımı için yapılan asansörün arızalı olması nedeniyle asansörden yararlanamadıklarını belirten Başkan Usman, arızanın giderilmesi talebinde bulundu. Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Usman ve yönetimine teşekkür ederek mevzuat çerçevesinde sorunların çözümünde her zaman elinden geleni yapacağını belirtti. Vali Güvençer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Necmettin Okumuş'u telefonla arayarak Saruhanlı gençlik Merkezindeki asansör arızası hakkında bilgi alıp arızanın en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.
(AY-Y)

10.08.2017 14:08:06 TSI
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