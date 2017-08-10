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Milas şoförler odasından Bilen'e geçmiş olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal ve Milas Birlik Kooperatifi Başkanı Hasan Akyol, geçirdiği feci trafik kazası sonucu hastanede tedavi altına alınan İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Muğla'da katıldığı 19. Yörük Türkmen Şölenindeki görevine giderken geçirdiği kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, tedavi gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Araştırma Hastanesi'nde günden güne iyileşiyor. Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Birlik Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda oda yönetim kurulu üyesi Hasan Akyol, 2012 yılında Milas Emniyet Müdürlüğüne atanan ve Milas halkı tarafından sevilen simalardan biri olan Cüneyt Bilen'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiler.

Kaza nedeniyle kolları, bacakları, kaburgası ve burnunda kırıklar bulunan Bilen'in durumu hakkında bilgi alan Paskal ve Akyol, Milas halkından selamlar getirdiklerini belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Başkan Paskal, "Sevgili emniyet müdürümüz Cüneyt Bilen kardeşimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Durumunun günden güne iyiye gittiğini öğrendik. Şükürler olsun Allah kardeşimizi ailesine ve sevenlerine bağışlamış. Acil şifalar diliyoruz." dedi. Paskal ve Akyol'a geçmiş olsun ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Bilen, Milas halkından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Gerek telefonla gerekse bizzat geçmiş olsun ziyaretine gelerek iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederim. Milas halkına da ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

(DL-MB-Y)



10.08.2017 14:12:56 TSI

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