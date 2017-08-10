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Büyük ikramiye Yenişehir'e

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:48
Büyük ikramiye Yenişehir'e

Harun Sak
BURSA (İHA) - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 843'üncü hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 18, 20, 23, 24, 31 ve artı 10 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, iki kişinin kazandığı şans topunda kuponun birisinin Bursa'nın Yenişehir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 332 bin 665 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 17 kişi 3 bin 914 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 239 kişi 278 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 607 kişi 34 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 79 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 169 kişi 5 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 182 bin 465 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Balıkesir'in Ayvalık ve Bursa'nın Yenişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi. Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 217 bin 770 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 883 bin 834 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 492 bin 837 lira 90 kuruş aktarıldı. Yenişehirliler talihlinin kim olduğunu merak ediyor.
(HS-MŞ)

10.08.2017 14:50:59 TSI
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