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Polis bayram öncesi sahte paraya karşı uyardı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:13
Polis bayram öncesi sahte paraya karşı uyardı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte paraya karşı uyardı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Alışverişlerinizde kullandığınız paranın sahte olabileceğini, mağdur olmamanız için alış verişlerinizi Türk parası ile yapmaya dikkat ediniz. Banknotun güvenliğinden kuşku duyduğunuz takdirde, lütfen gerçekliğinden emin olduğunuz bir diğer banknot ile karşılaştırınız. Şahsın eşkâline ilişkin bilgileri, varsa otosunun plakasını ve diğer özelliklerini tespit ediniz. Sahte parayı aldığınız kişiye kesinlikle iade etmeyiniz. En kısa sürede "155 polis imdat" hattından bilgi veriniz" ifadeleri kullanıldı.
(COŞ-SK)

10.08.2017 15:15:47 TSI
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