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Nevşehir'de 98 araca 32 bin 510 lira para cezası kesildi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir il genelinde dördüncüsü düzenlenen trafik denetimi yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen uygulama sonrasında 98 araca ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen trafik güvenliği uygulaması sonrasında il genelinde bin 622 araçtan 98 araca toplam 32 bin 510 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

(COŞ-SK)



10.08.2017 15:16:55 TSI

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