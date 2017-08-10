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İncesu'da kurban pazarı inşaatında sona gelindi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi kurban pazarını Kurban Bayramına yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Önal ve beraberindeki heyetle 1 milyon TL'ye mal olacak kurban Pazar yerinde incelemede bulundu. Pazar yerinde vatandaşlara daha hijyenik ortamda hizmet sunulacağını belirten Başkan Zekeriya Karayol, pazarın açılışının 15 Ağustos'ta açılışı yapılacağını söyledi.

Pazar yerinden sonra mezbahane

Ardından Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile mezbahane de yapılacağını kaydeden Balkan Zekeriya Karayol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 4 bin metrekare büyüklüğünde 20 tane büyük baş 20 tanede küçükbaş hayvanlar için toplam 40 padok yapılmış durumda inşallah canlı hayvan pazarımızı Kurban Bayramına Satışlar için yetiştirerek hayvan satışları için hizmete sunacağız. Kurban Bayramından sonrada haftanın belirli günlerinde açık tutarak hayvancılık yapan vatandaşlarımızın burada ticaretlerini yapmalarını sağlayacağız. Belediye çalışanı arkadaşlarımızı ve yüklenici firmamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda kurban satış yerlerine yaptığım ziyarette vatandaşlarımızın en büyük istekleri ve arzuları sağlıklı ve modern bir hayvan satış yerinin yapılmasıydı. Çok şükür bu sene İncesu Belediyesi bütçe imkanları ile bu çalışmamamızı tamamlıyoruz. 20 Ağustos itibariyle de Büyük Şehir Belediyemiz tarafından yapılan mezbahane açılacaktır. Bizim yaptığımız harcama KDV dâhil 1 milyon TL Büyük Şehir Belediyemiz tarafından yapılan Mezbahane de 600 bin TL yapılacak olan çevre düzenlemeleri sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte 2 Milyon TL'lik yatırımı İncesu halkının hizmetine sunacağız."



10.08.2017 15:28:04 TSI

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