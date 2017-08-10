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Metehan Altuntop Türkiye rekoru kırdı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:45
Metehan Altuntop Türkiye rekoru kırdı
Metehan Altuntop Türkiye rekoru kırdı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 26 ülkeden 460 sporcunun yarıştığı Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Malatyalı milli sporcu Metehan Altuntop, 7 bin 500 metreyi 1 saat 25 dakikada tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.
Fransa'nın Marsilya Kentinde 4 - 6 Ağustos tarihleri arasında yapılan Avrupa Açık Su Şampiyonasında milli takım adına yarışan Malatyalı yüzücü Metehan Altuntop büyük bir başarıya imza atarak Türkiye rekoruna imza attı. 26 ülkeden 460 sporcunun yarıştığı Avrupa Açık Yüzme Şampiyonasında milli takımımız da ilk ona girmeyi başardı. Milli takım sporcusu Metehan Altuntop'un 7 bin 500 metreyi 1 saat 25 dakikada tamamlayarak Türkiye rekoru kırması Malatya'da da sevinçle karşılandı.Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bir açıklama yaparak Metehan Altuntop ve antrenörlerini tebrik etti.
Metehan Altuntop'un kariyerinde Türkiye ve Avrupa dereceleri de bulunuyor.
(MT-SD-Y)

10.08.2017 15:47:37 TSI
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