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Lapseki'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 6 sokak ve caddede alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz özellikle alt yapı çalışmaları nedeniyle ilçede yaşanan zorlukların farkında olduklarını ifade ederek" Alt yapı çalışmaları tamamlanan 6 sokak ve caddelerimizde taş söküm ve üst yapı kilit parke taş döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. Kanalizasyon şebekesi, yeni içme suyu hattı, doğal gaz hattı boru döşeme ve ev bağlantıları tamamlanan Zübeyde hanım caddesi, Yalı caddesi, kaymakamlık sokağı, öğretmenler evinin arka sokağı, Menderes caddesi, Orman sokak, Belediye caddesi taş söküm ve üst yapı kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. Alt ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Lapseki'nin katma değerini arttıracak yeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Kanalizasyon ve baca temizliği çalışmaları sürüyor

Başkan Yılmaz, Bursa Büyük şehir Belediyesi ekipleri ile birlikte ortak yürütülen çalışmalarda ilçenin çeşitli bölgelerinde kanalizasyon ve yağmur bacası temizliği yapıldığını belirterek, " Her yıl düzenli olarak, bahar ve sonbahar aylarında ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında rutin olarak Kanalizasyon ekiplerimiz tarafından yapılan kanalizasyon ve yağmur bacası temizliği bu sezonda aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız, kanalizasyon ve yağmur bacalarının tıkanmasını önlediği gibi daha sağlıklı işlev yapmasını sağlıyor. Kış sezonun yaklaşması ile birlikte olası sel felaketlerini ve olası afetler de en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

(UYC)



10.08.2017 15:48:32 TSI

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