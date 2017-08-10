ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lapseki'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:45
Lapseki'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor
Lapseki'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 6 sokak ve caddede alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz özellikle alt yapı çalışmaları nedeniyle ilçede yaşanan zorlukların farkında olduklarını ifade ederek" Alt yapı çalışmaları tamamlanan 6 sokak ve caddelerimizde taş söküm ve üst yapı kilit parke taş döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. Kanalizasyon şebekesi, yeni içme suyu hattı, doğal gaz hattı boru döşeme ve ev bağlantıları tamamlanan Zübeyde hanım caddesi, Yalı caddesi, kaymakamlık sokağı, öğretmenler evinin arka sokağı, Menderes caddesi, Orman sokak, Belediye caddesi taş söküm ve üst yapı kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. Alt ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Lapseki'nin katma değerini arttıracak yeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi.
Kanalizasyon ve baca temizliği çalışmaları sürüyor
Başkan Yılmaz, Bursa Büyük şehir Belediyesi ekipleri ile birlikte ortak yürütülen çalışmalarda ilçenin çeşitli bölgelerinde kanalizasyon ve yağmur bacası temizliği yapıldığını belirterek, " Her yıl düzenli olarak, bahar ve sonbahar aylarında ilçemizin tüm cadde ve sokaklarında rutin olarak Kanalizasyon ekiplerimiz tarafından yapılan kanalizasyon ve yağmur bacası temizliği bu sezonda aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız, kanalizasyon ve yağmur bacalarının tıkanmasını önlediği gibi daha sağlıklı işlev yapmasını sağlıyor. Kış sezonun yaklaşması ile birlikte olası sel felaketlerini ve olası afetler de en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.
(UYC)

10.08.2017 15:48:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bosnalı öğrenciler Ayvacık'ta
YEREL

BOSNALI ÖĞRENCİLER AYVACIK'TA
Ekipler kayıp vatandaş için seferber oldu
YEREL

EKİPLER KAYIP VATANDAŞ İÇİN SEFERBER OLDU
Çan Belediyesi açık hava sinema geceleri başladı
YEREL

ÇAN BELEDİYESİ AÇIK HAVA SİNEMA GECELERİ BAŞLADI
Dardanel, tarihinin en büyük ham madde alımını yaptı
YEREL

DARDANEL, TARİHİNİN EN BÜYÜK HAM MADDE ALIMINI YAPTI
Bosnalı öğrenciler Lapseki'de kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

BOSNALI ÖĞRENCİLER LAPSEKİ'DE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Dünya üçüncüsü güreşçi Aktürk İl Müdür Vekili Bektaş ziyaret etti
YEREL

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ GÜREŞÇİ AKTÜRK İL MÜDÜR VEKİLİ BEKTAŞ ZİYARET ETTİ
Prefabrik camiler ibadete açıldı
YEREL

PREFABRİK CAMİLER İBADETE AÇILDI
Turan, &quot;Bizim hizmet anlayışımızda siyasi parti ayrımının yeri yok&quot;
YEREL

TURAN, "BİZİM HİZMET ANLAYIŞIMIZDA SİYASİ PARTİ AYRIMININ YERİ YOK"