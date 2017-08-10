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Kaymakam Dundar'dan Mehmetçik'e ziyaret

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:58
Kaymakam Dundar'dan Mehmetçik'e ziyaret
Kaymakam Dundar'dan Mehmetçik'e ziyaret

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Yukarı Gülderen Karakolunu ziyaret etti.
Kaymakam Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy ile yaptığı karakol ziyaretinde, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman tarafından karşılandı. İncelemelerinin ardından yetkililerden bilgiler alan Dundar, karakol defterini de imzaladı.
Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Dundar, "Ülkemizi, mal ve can güvenliğimizi koruyan ve 7/24 saat demeden nöbet bekleyen Mehmetçiğimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülke genelinde vatandaşımızın güveni ve huzuru için canı pahasına gerçekleştirdikleri zorlu görevlerinden dolayı askerlerimizi kutluyorum" dedi.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice ise, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın Yukarı Gülderen Karakolunu ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileterek, bu ziyaretin askerler için de büyük bir moral olduğunu kaydetti.
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman da, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'a el yapımı Türkiye haritasına işlenmiş Türk bayrağını takdim ederek, ilçeye yaptığı kalıcı hizmetlerinden ve güvenlik güçlerine yapmış olduğu desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, ikram edilen yemeğin ardından ilçe merkezine döndüler.
(MSA-Y)

10.08.2017 15:59:45 TSI
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