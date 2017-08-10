ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yolcu sayısı yüzde 9 arttı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:01
Yolcu sayısı yüzde 9 arttı

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Turizm ağırlıklı hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı yolculardan yoğun ilgi gördü. Havalimanında yolcu sayısı, geçen yıla oranla yüzde 9 artış gösterdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Temmuz ayına ait havayolu yolcu ve uçuş istatistiklerini açıkladı. DHMİ verileri, turizm sezonunun hareketli geçtiğini, uçak ve yolcu sayısının sürekli arttığını gösteriyor.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre; Temmuz ayında Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 446 bin 249, dış hat yolcu trafiği yüzde 6 artışla 203 bin 796, toplamda ise yüzde 12 artışla 650 bin 045 oldu.
Temmuz ayında Milas-Bodrum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 472 olarak gerçekleşti. Dış hatlar uçak trafiği ise Bin 839 olmak üzere toplamda 5 bin 311'e ulaştı.
Verilere göre; Milas-Bodrum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 7 artışla 6 bin 516 ton olarak gerçekleşti.
Son 7 ayda artış
2017 yılı Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre; Milas-Bodrum Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış görüldü. Buna göre; havalimanı yüzde 9 artışla 1 milyon 858 bin 203 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 15 bin 430'a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 4 artışla 16 bin 782 tona ulaştı.
(DL-İK)

10.08.2017 16:03:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İyeoka, Marmaris'te konser verdi
YEREL

İYEOKA, MARMARİS'TE KONSER VERDİ
Milas Belediyesinden ulaşım ve otopark sorununa destek
YEREL

MİLAS BELEDİYESİNDEN ULAŞIM VE OTOPARK SORUNUNA DESTEK
Milas şoförler odasından Bilen'e geçmiş olsun ziyareti
YEREL

MİLAS ŞOFÖRLER ODASINDAN BİLEN'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Milas'ta yol çalışmaları hızlandı
YEREL

MİLAS'TA YOL ÇALIŞMALARI HIZLANDI
Milas'ta muhtarlar sorunlarını aktardı
YEREL

MİLAS'TA MUHTARLAR SORUNLARINI AKTARDI
Ören için tarihi proje
YEREL

ÖREN İÇİN TARİHİ PROJE
Hobi olarak başladı, gelir kapısı oldu
YEREL

HOBİ OLARAK BAŞLADI, GELİR KAPISI OLDU
Fethiye ve Seydikemer'de Yol Çalışmaları Sürüyor
YEREL

FETHİYE VE SEYDİKEMER'DE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Dalaman Kapıkargın suya kavuşuyor
YEREL

DALAMAN KAPIKARGIN SUYA KAVUŞUYOR
Hem tatil hem de sağlık bir arada
YEREL

HEM TATİL HEM DE SAĞLIK BİR ARADA
Bodrum'da asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL

BODRUM'DA ASFALT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Efsane İtfaiyeci Muğla Büyükşehir'i Ziyaret Etti
YEREL

EFSANE İTFAİYECİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR'İ ZİYARET ETTİ
Ortaca'da jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN KENEVİR OPERASYONU
Yörük hayatı yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor
YEREL

YÖRÜK HAYATI YERLİ VE YABANCI TATİLCİLERDEN İLGİ GÖRÜYOR