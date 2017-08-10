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Yolcu sayısı yüzde 9 arttı



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Turizm ağırlıklı hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı yolculardan yoğun ilgi gördü. Havalimanında yolcu sayısı, geçen yıla oranla yüzde 9 artış gösterdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Temmuz ayına ait havayolu yolcu ve uçuş istatistiklerini açıkladı. DHMİ verileri, turizm sezonunun hareketli geçtiğini, uçak ve yolcu sayısının sürekli arttığını gösteriyor.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre; Temmuz ayında Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 446 bin 249, dış hat yolcu trafiği yüzde 6 artışla 203 bin 796, toplamda ise yüzde 12 artışla 650 bin 045 oldu.

Temmuz ayında Milas-Bodrum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 472 olarak gerçekleşti. Dış hatlar uçak trafiği ise Bin 839 olmak üzere toplamda 5 bin 311'e ulaştı.

Verilere göre; Milas-Bodrum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 7 artışla 6 bin 516 ton olarak gerçekleşti.

Son 7 ayda artış

2017 yılı Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre; Milas-Bodrum Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış görüldü. Buna göre; havalimanı yüzde 9 artışla 1 milyon 858 bin 203 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 15 bin 430'a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 4 artışla 16 bin 782 tona ulaştı.

(DL-İK)



10.08.2017 16:03:54 TSI

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