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Sinema Festivalinde "Unutursam Fısılda" izleyici ile buluştu



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Metristepe 1'inci Sinema Festivali'nin üçüncü gecesinde 'Unutursam Fısılda' adlı drama-müzikal filmi izleyici ile buluştu.

Bozüyük Metristepe 1'inci Sinema Festivali'nin üçüncü gününde yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsur, Hümeyra ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı müzikal drama filmi 'Unutursam Fısılda' yoğun ilgi gördü. Erken saatlerde festival alanını dolduran Bozüyüklüler hep birlikte sinema izlemenin keyfini yaşadı. Festival kapsamında bu akşam yine bir Çağan Irmak filmi olan 'Babam Ve Oğlum' adlı drama filmi vatandaşlarla buluşacak. Film festivali boyunca vatandaşların alana ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen 3 hat servis otobüsü sayısı da 4'e çıkartıldı. Yeşilkent Mahallesi ile TOKİ'ler, Tekke Mahalle ve Ferhat Camii kalkışlı düzenlenen hatlara Akpınar Mahallesi hattı ilave edildi. Saat 19:00 ile 21:00 arasında düzenlenen otobüs seferleri ile vatandaşlar ücretsiz olarak festival alanına ulaşabiliyor.

Filmi, Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın eşi Emine Bakıcı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar ve kadın kolları teşkilatı vatandaşlar ile birlikte izledi.

(FSİ-AS-Y)



10.08.2017 16:21:05 TSI

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