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Kaymakam Üçer: " Her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız"

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:28
Kaymakam Üçer: " Her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız"
Kaymakam Üçer: " Her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız"

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, gazileri evlerinde ziyaret etti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Kaymakam Üçer, eşi Gülçin Üçer ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Bozkurt ile birlikte gazileri evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Üçer, gaziler Ali Gülsüm, Dursun Akar, Ömer Özaltun ve Halis Gedik'i evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Şehitlik ve gaziliğin yüce bir makam olduğunu ifade eden Üçer,"Devletimiz her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmuştur. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak amacıyla üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına ve onların bizlere emanet ettiği kıymetli ailelerine devlet ve millet olarak büyük değer veriyoruz. Vatanımız uğruna canlarını hiçe sayan bu insanlarımız, en değerli varlıklarımızdır. Şehit ve gazilerimizin aileleri ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevi olduğu kadar, bizleri mutlu ediyor. Bu vesile ile şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Yüce Mevla'dan rahmet, gazilerimize de sağlık ve sıhhat dolu bir yaşam diliyorum" dedi.
Gazi aileleri ise, Kaymakam Üçer ve beraberindekilerin ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
(Nİ-UY-Y-)

10.08.2017 16:30:32 TSI
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