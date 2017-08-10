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İlçe Müftüleri Ağustos ayı toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Her ay yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe Müftüleri Ağustos ayı toplantısında, İl Kurban Hizmetleri Kurulu Kararlarının görüşülmesi, 2017 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu Yurtiçi Genelgesinin görüşülmesi, Vekâletle Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında il ve ilçe müftülüklerine tahsis edilen kurban sayılarının değerlendirilmesi, ayni yardım kampanyalarında gönderilen tırlara ait bilgilerin görüşülmesi, yıllara göre vekâletle kurban bağışı miktarlarının değerlendirilmesi, Hediyem Kur'an Olsun Kampanyası istatistik bilgilerinin değerlendirilmesi ile birlikte gündemdeki diğer konular hakkında görüşler bildirilip değerlendirmeler yapıldı.

(SK)



10.08.2017 16:36:29 TSI

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