YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüksekova'da 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yüksekova'da 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yürekli köyündeki bir adreste yapılan aramada, değişik markalarda toplamda 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, yine aynı köyde 2 adet katır üzerinde değişik markalarda toplamda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve N.E. isimli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(FT-MSA-Y)



10.08.2017 17:10:49 TSI

NNNN

