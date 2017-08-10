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Kastamonu'da 3 araçlı trafik kazası meydana geldi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:48
Kastamonu'da 3 araçlı trafik kazası meydana geldi
Kastamonu'da 3 araçlı trafik kazası meydana geldi

(Fotoğraflı)

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine gitmekte olan 34 FIV 60 plakalı kamyonet, 37 TB 6554 plakalı otomobil ile 34 RF 0841 plakalı tır, zincirleme kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Tosya Bölge Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.
(SDA-Y)

10.08.2017 17:50:47 TSI
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