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Sorgun'da trafik kazası: 1 yaralı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 19:40
Sorgun'da trafik kazası: 1 yaralı
Sorgun'da trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza bugün Sorgun'a bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksel Uysal yönetimindeki 66 LA 763 plakalı kamyon Sarıkaya ilçesinden Sorgun istikametine seyir halindeyken, aynı yöne gitmekte olan Zafer Avcı yönetimindeki 66 AE 105 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Uysal, olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(RY-BM-UY-Y-)

10.08.2017 19:42:20 TSI
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