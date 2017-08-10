Karabükspor'dan esnafa indirimli kombine bilet
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Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Kardemir Karabükspor Kulubü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında esnafa indirimli kombine protokolü imzalandı.
Kardemir Karabükspor ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan protokol kapsamında esnaflara 125 TL'den Güney Kale arkası kombine bilet satışı yapılacak.
Kardemir Karabükspor asbaşkanı Seyit Ahmet Karabacak, Futbol Alt Yapı İdari İşler Sorumlusu Ozan Şentürk ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen tarafından imzalanan protokol kapsamında esnaflara 125 TL'den Güney Kale arkası kombine bilet satışı yapılacak.
Birlik Başkanı Tümen, Karabükspor'un kentin gururu olduğunu belirterek, " Esnaf ve sanatkarımızın kulübe dün olduğu gibi her zaman sahip çıkacaktır. Esnaf ve Sanatkarımızı bu vesile ile Karabüksporumuzun tüm maçlarına giderek tribünlerde takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Kampanya sınırlı sayıda olup, yararlanmak isteyen esnaflarımız Esnaf Odaları Birliğine müracaat edip, yer seçimi yapmaları ve kulübün hesabına para yatırmaları gerekmektedir" dedi.
(ÇU-YE-Y)
10.08.2017 21:55:33 TSI
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