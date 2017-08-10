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Didim tanıtım atağını İDO'da sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydının turistik İlçesi Didim tanıtım atağını İstanbul'a taşıdı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ulaşım araçlarında Didim'in tanıtımı yapılırken tanıtımın Kurban bayramına kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul'un önemli ulaşım aracı olan İDO, Bursa, Bandırma,Yalova, Marmara, Avşa, Adalar hattı ve Anadolu Yakası Avrupa yakası arasında seferlerinde Didim tanıtılıyor. "Ayın Cenneti Köşesi Olarak Didim'i Seçti, Bu yaz hepiniz Davetlisiniz" sloganıyla 40'ar saniyelik tanıtımda Didim Apollon Tapınağı, Altınkum ve su sporlarının yer aldığı tanıtımda Didim'in doğal güzellikleri anlatılıyor. Didim'in 40 saniyelik 2 farklı video ile Didim tanıtım filmi her 15'er dakikalık performansla yayınlanarak günde 100 kez gösteriliyor. Kurban Bayramına kadar devam edecek seferlerde ortalama 30 bin yolcu taşıyan şirketin tüm araçlarından 24 saat boyunca Didim'in gösterilmesi ve kurban bayramına kadar yaklaşık 1 milyon insana ulaşılması hedefleniyor.

Didim Belediyesi ve DİTAB'ın görüşmelerini sürdürdüğü, Ülkede yaşanan turizm krizine iç turizm desteği için planlanan bu uygulama ile Didim Turizmine canlılık getirmesi bekleniyor.

(HC-MB-Y)



10.08.2017 22:42:17 TSI

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