Büyükşehir Belediyesi 1 ton bozuk gıda maddesine el koydu

DİYARBAKIR (İHA) - Halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla gıda denetimlerini rutin bir şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde yaptığı denetimlerde bozuk ve son kullanma tarihi geçen 1 ton gıda ürününe el koydu.

Halkın sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için gıda denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde yaptığı denetimlerde halk sağlığını tehdit eden, bozuk ve tarihi geçmiş 1 ton gıda maddesini ele geçirdi. Tutanakla el konulan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, kuru bakliyat, çikolata, farklı türlerde içecek ve şekerleme türünde gıda maddeleri Karacadağ'da yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahası'nda kontrollü bir şekilde imha edildi.



Vatandaşlara uyarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hava sıcaklığının kentte mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşların özellikle sıcak havada çabuk bozulan, riskli ürünler sınıfında bulunan et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin satın alınırken son kullanım tarihlerine bakmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Denetimler artırılacak

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerini tatlıcılar, marketler, et ve et ürünleri satan ve depolayan işyerlerinde sıklaştıracak.

11.08.2017 11:44:02 TSI

