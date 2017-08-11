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Polis'ten dolandırıcılara operasyon

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:50
Polis'ten dolandırıcılara operasyon

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta bir vatandaşın 265 bin lira değerindeki hayvanlarını dolandıran kişilere yönelik polis operasyon düzenledi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan bir kişi 265.000 Türk Lirası değerinde "Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı"ndan mağdur olduğunu ve olayı gerçekleştiren şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilgili birimler çalışma başlattı. Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve organize eden 9 şüphelinin açık kimlik bilgileri tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği operasyonda şüpheli 5 kişi yakalandı.
Düzenlenen operasyon gözaltına alınan şüpheli 5 kişiden 1'inin hakkında gözaltı kararı bulduğunu ve şüphelinin polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizin sorunu olan Hayvan Hırsızlığı ve Hayvan Dolandırıcılığı olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
(IÇ-AA-Y)

11.08.2017 12:52:04 TSI
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