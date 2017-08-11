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Öğrenim yardımı başvuruları 15 Ağustos'ta başlıyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:13
Öğrenim yardımı başvuruları 15 Ağustos'ta başlıyor

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteyi kazanan öğrencilere 4 yıldır düzenli olarak verilen öğrenim yardımı bu yıl da devam edecek. Öğrenim yardımı için başvurular 15 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi kurumsal internet sitesinden yapılabilecek.
Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de ikamet eden ve 4 yıllık üniversite kazanarak birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilere bu yıl da öğrenim yardımı verecek. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine tek seferde verilmesi öngörülen 900 TL öğrenim yardımına başvuruların yapılabilmesi amacıyla 15 Ağustos 2017 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal web sayfasında şartlar yayımlanacak ve aynı tarihte kayıtlar da alınmaya başlanacak.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, öğrenim yardımı şartları kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Açık Öğretim Fakültesi hariç yerleşik üniversitelerin en az 4 yıllık bölümünü kazanan, anne veya babasından en az biri Mersin'de ikamet eden, Türkiye veya KKTC'de yerleşik vakıf (özel) üniversitelerini tam burslu kazanan öğrenciler öğrenim yardımına başvuru yapabilecek. Şehit ve gazi ailelerinin üniversiteyi kazanan çocuklarında bu şart aranmayacak.
Başvurular, Büyükşehir Belediyesi'nin 'www.mersin.bel.tr' internet sayfasında açılan Öğrenim Yardımı başvuru sayfasından yapabilecek. Öğrenciler, istenen belgeleri başvuru sırasında bilgisayar ortamında başvuru formuna ekleyerek, kayıt numarası alacak. Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin, başvuru için istenen belgeleri, kayıt numarasını evrakının üzerine yazıp, Mersin merkezde Çankaya Mahallesi Ulu Çarşı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım ve Danışma Merkezi'ne, Çamlıyayla, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da ise Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Şube Müdürlükleri'ne teslim etmesi gerekiyor. Belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek. Başvurular 15 Ağustos-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, aldıkları kayıt numarası ile başvurularının sonucunu takip edebilecekler.
Öte yandan, başvuru için nüfus cüzdanı fotokopisi, kazandığı okulu gösteren ÖSYM sonuç belgesi, öğrenci kayıt belgesi, öğrenciyle birlikte anne veya babasından birinin ikamet adresini gösteren aile nüfus kayıt örneği, öğrencinin adına ikametine en yakın Ziraat Bankası'nda açılan hesabın IBAN numarası, şehit ve gazi çocuğu için şehit ve gazilik belgesi gerekiyor.
(KYM-Y)

11.08.2017 13:15:51 TSI
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