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Kula'nın Efeleri sezon hazırlıklarına başladı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Efeler Ligi'nde mücadele eden olan Jeoparak Kula Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Yaptığı transferlerle 1. Lig'e güçlü bir kadroyla girecek olan Jeopark Kula Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Bu yıl Efeler Ligi'ne yükselen Jeoparak Kula Belediyespor, gerçekleştirdiği transferlerin ardından sezon hazırlıklarına büyük bir hızla devam ediyor. Takım, yeni sezon öncesi antrenmanlarını Ankara Başkent spor salonunda günde 21 antrenmanla devam ediyor. Keyifli bir ortamda gerçekleşen antrenmanı, yeni transferlerin de aralarında olduğu yeni kadroyla gerçekleşti. Jeopark Kula Belediyespor Antrenörü Mustafa Çayır antrenmanla ilgili olarak, "1.Lig'de de hedeflerimizi bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarımızla neşeli, keyifli bir antrenman gerçekleştirdik. Güçlü bir ekip olarak sezona hızlı bir giriş yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Klüp Başkanı Vedat Yılmaz ise "Efeler liginde takım olarak yeniyiz. Fakat transfer yaptığımız arkadaşlar uyum içerisinde hazırlıklarımızı başladık. Kulamızı Efeler liginde en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

(HY-AY-Y)



11.08.2017 13:49:49 TSI

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