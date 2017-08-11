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Atakum AİHL öğrencileri Almanya'da staj yapacak



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) örencileri Almanya'nın Wesselling kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde imam-hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği ve müezzinlik stajı yapacak.

Okulun İngilizce Öğretmeni Ahmet Boylu'nun koordinatörlüğünde hazırlanan proje "Erasmus+ Ana Eylem 1: Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği" alanında hibe almaya hak kazandı. Bu alanda desteklenmeye hak kazanan 526 proje içinde tek İmam Hatip Okulu projesi olma özelliğiyle büyük bir başarıya imza attı.

İmamlık, müezzinlik, Kur'an öğreticiliği gibi mesleki uygulamaları içeren faaliyet Wesselling'deki Türklerin yaptırdığı camide 2018 yazında gerçekleşecek ve 4 hafta sürecek.

Ahmet Boylu yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin okulun camisinde ve çevredeki camilerde yaptıkları mesleki uygulamanın benzerini Almanya'daki camilerde yapacak olmaları, mesleki yeterliliklerinin yanı sıra yabancı dil yeterliliklerini ve becerilerini artıracağı muhakkaktır. Projemizin hedeflerinden biri de öğrencilerimizin Batı dillerinden en az birini ana dili gibi konuşabilmesidir" dedi.

(SAM-SLH-Y)



11.08.2017 14:03:01 TSI

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