ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atakum AİHL öğrencileri Almanya'da staj yapacak

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:00
Atakum AİHL öğrencileri Almanya'da staj yapacak
Atakum AİHL öğrencileri Almanya'da staj yapacak

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) örencileri Almanya'nın Wesselling kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde imam-hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği ve müezzinlik stajı yapacak.
Okulun İngilizce Öğretmeni Ahmet Boylu'nun koordinatörlüğünde hazırlanan proje "Erasmus+ Ana Eylem 1: Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği" alanında hibe almaya hak kazandı. Bu alanda desteklenmeye hak kazanan 526 proje içinde tek İmam Hatip Okulu projesi olma özelliğiyle büyük bir başarıya imza attı.
İmamlık, müezzinlik, Kur'an öğreticiliği gibi mesleki uygulamaları içeren faaliyet Wesselling'deki Türklerin yaptırdığı camide 2018 yazında gerçekleşecek ve 4 hafta sürecek.
Ahmet Boylu yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin okulun camisinde ve çevredeki camilerde yaptıkları mesleki uygulamanın benzerini Almanya'daki camilerde yapacak olmaları, mesleki yeterliliklerinin yanı sıra yabancı dil yeterliliklerini ve becerilerini artıracağı muhakkaktır. Projemizin hedeflerinden biri de öğrencilerimizin Batı dillerinden en az birini ana dili gibi konuşabilmesidir" dedi.
(SAM-SLH-Y)

11.08.2017 14:03:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
OKA'dan Samulaş'a yönetim sistemleri desteği
YEREL

OKA'DAN SAMULAŞ'A YÖNETİM SİSTEMLERİ DESTEĞİ
Samsun Valiliğinden &quot;afiş&quot; açıklaması
YEREL

SAMSUN VALİLİĞİNDEN "AFİŞ" AÇIKLAMASI
Samsun'da okul servislerine zam yok
YEREL

SAMSUN'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM YOK
Başan Yılmaz: &quot;Özel uçak alalım&quot;
YEREL

BAŞAN YILMAZ: "ÖZEL UÇAK ALALIM"
Başkan Tok'u duygulandıran fotoğraf
YEREL

BAŞKAN TOK'U DUYGULANDIRAN FOTOĞRAF
19 Mayıs'ın nefes kaynağı Nebiyan
YEREL

19 MAYIS'IN NEFES KAYNAĞI NEBİYAN
KESK'ten eylem
YEREL

KESK'TEN EYLEM
Yüksel: &quot;Pozitif ayrımcılığı önemsemek zorundayız&quot;
YEREL

YÜKSEL: "POZİTİF AYRIMCILIĞI ÖNEMSEMEK ZORUNDAYIZ"
Vali ve başkan tütün dizdi
YEREL

VALİ VE BAŞKAN TÜTÜN DİZDİ
Bafra Sosyal Hizmet Merkezi açıldı
YEREL

BAFRA SOSYAL HİZMET MERKEZİ AÇILDI
Sarıcaoğlu: &quot;Kavak'taki tüm cadde ve sokakları ilmek ilmek işliyoruz&quot;
YEREL

SARICAOĞLU: "KAVAK'TAKİ TÜM CADDE VE SOKAKLARI İLMEK İLMEK İŞLİYORUZ"
Vali Kaymak: &quot;Birlikte akıl üretmeye çalışacağız&quot;
YEREL

VALİ KAYMAK: "BİRLİKTE AKIL ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"