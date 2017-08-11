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Batman'da boş arazide bulunan patlayıcılarla ilgili bir gözaltı



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da yaklaşık bir yıl önce boş bir araziye bırakılan el yapımı patlayıcılarla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2016 yılında boş araziye bırakılan 5 adet el yapımı patlayıcı, 2 adet ağzı açılmamış havai fişek kutusu bulunması olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların bulunmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bahse konu şahsın O.Ö. olduğu ve şüpheli şahsın aynı zamanda ilimizde çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen yasadışı olaylar sırasında yollara barikat kuran, güvenlik güçlerine taşlı saldırılarda bulunan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan grubunda içerisinde bulunduğu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs O.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada çeşitli elektronik cihazlar ele geçirilmiş olup şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

(MŞY-MP-Y)



11.08.2017 14:15:32 TSI

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