AK Parti İl Başkanı Karabıyık, Bilecikspor Başkanı Dilek'le bir araya geldi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Bilecikspor Başkanı Sayın Harun Dilek bizleri ziyaret ettiler. Bilecik ve Bilecikspor üzerine bilgi alışverişinde bulunduk. Başkanımıza nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
(DA-Y)
11.08.2017 14:17:44 TSI
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