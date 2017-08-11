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Rıdvan Özay Avrupa ikincisi oldu



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen ve 29 ülkeden 900 sporcunun katıldığı Avrupa Wushu Şampiyonası'nda Çanakkaleli sporcu Rıdvan Özay, Avrupa ikincisi oldu.

Wushu sporunun güçlü rakiplerinden Romanya ve Gürcistan gibi rakiplerini yenerek finaldeki rakibini farklı skorlarla yenen Özay, Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan Anafartalar Spor Kulübü Başkanı Hasan Altunışık, " Çanakkale Anafartalar Spor Kulübü sporcumuz Rıdvan Özay çok başarılı bir sporcumuz. Avrupalı ülkelerin sporcularını eze eze geçmesine rağmen Avrupa'nın Türkiye üzerinde oynamış olduğu oyunu wushu sporunda da oynayarak kulübümüz başarılı sporcusu Rıdvan'ın şampiyonluğunu elinden almışlardır. Buradaki amaç bayrağımız dalgalandırılmasın ve İstiklal Marşımız söylenmesin. Türk sporcularının üzerinde oynanan oyunlar bununla sınırlı değil tabii ki! Burada bunları anlatırsak sayfalar yetmez. Sporcumuzun 3 kez balkan şampiyonluğu ve 5 kez Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Böylesine başarılı sporcumuza sahip çıkacak bir sponsor dahi bulamıyorum. Bu sporcumuza sahip çıkıldığında başarılarına başarı katacağı inancındayım. Ben sporcumuzu kutluyor, başarılarının artarak devam ettirmesini temenni ediyorum" dedi.

(UYC)



11.08.2017 14:18:13 TSI

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