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Besni ilçesinde hırsızlık olayları



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 farklı hırsızlık olayında 2 adet dikiş makinesi ve 15 bin TL'lik ziynet eşyası çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde Gülseren Canpolat'a ait olan dikim evinin camından içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2 adet dikiş makinesini çalarak kayıplara karıştı. Dikiş makinelerinin çalındığını olaydan 2 gün sonra fark eden Gülseren Canpolat durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer hırsızlık olayı ise Çat Mahallesinde meydana geldi. Bekir Ortancı sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığında anahtarı kapının üstünde unuttu. Daha sonra eve dönen ev sahibi kapının açık olduğunu görerek evde bulunan para ve ziynet eşyalarını kontrol etti. Yaklaşık 15 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyalarının çalınmış olduğunu gören Bekir Ortancı polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(RK-AHM)



11.08.2017 14:23:32 TSI

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