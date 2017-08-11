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Tokat'ta ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 188 kişilik ilk hac kafilesi düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Tokat İl Müftülüğü tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen programa Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Müftüsü Ahmet Erdem, hacı adaylarıyla yakınları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hacı adaylarının güle güle gitmelerini ve güzel bir şekilde hac vazifesini tamamlayarak sağ salim gelmelerini temennisinde bulunarak,"Öncelikle bu güzel Cuma gününü Allah mübarek eylesin. Ne güzel bir şey, Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Allah inşallah bizlere ve tüm gitmeyenlere de gitmeyi nasip etsin. Çünkü bu iş parayla olmuyor, istemeyle de olmuyor. Belki parası da oluyor ama yıllarca bekliyor. Belki ömrü vefa etmiyor, ya da ömrü vefa ediyor yıllar sonra gidebiliyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Tokat'ta 312 özel 524 diyanet olmak üzere toplam 836 hacı adayının kutsal topraklara gideceği öğrenildi.

(Nİ-UY-Y-)



11.08.2017 14:25:35 TSI

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