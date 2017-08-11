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Büyükşehir Basket, sezon öncesi hazırlıklara başladı

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:43
Büyükşehir Basket, sezon öncesi hazırlıklara başladı
Büyükşehir Basket, sezon öncesi hazırlıklara başladı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.
Koç Selçuk Ernak yönetiminde ilk antremanını gerçekleştiren Büyükşehir, tüm oyuncularının katılımıyla birlikte Süper Lig için çalışmalarını sürdürecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini belirten Koç Selçuk Ernak, "Genç ve enerjik oyunculara sahibiz. Süper Lig'in başlamasını heyecanla bekliyoruz" dedi.
Tahincioğlu Süper Lig'i ve yeni takımlarını değerlendiren Koç Selçuk Ernak, "Avrupa'daki en kuvvetli basketbol liglerden birinde oynayacağız. Şu anda bilindiği üzere Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Eurolig'den sonra Avrupa'daki en kaliteli lig olma özelliği taşıyor. Bizde bu lige yeni katılan ve yaş olarak da çok genç bir takımız. Başka kulüplerin onlarca senede oturttuğu her bir küçük kalemi kendi bünyemizde birkaç ay içinde adapte etmek durumundayız. Kendi gücümüz doğrultusunda iştahlı ve seyir zevki yüksek bir takım olacağımızı düşünüyorum. Geçen seneye oranla takımımızın yaş ortalaması çok gençleşti. Genç oyunculara sahibiz. Süper Lig'in zor bir maraton olacağını biliyor olsak da ligin başlamasını heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.
Tahincioğlu Süper Lig'deki hedeflerinden bahseden Ernak, "Takımımızı yalnızca geçen sezon ve bu sezon olarak değerlendirmiyoruz. Biz şimdi Süper Lig'de oynamaya hak kazandık ve Sakarya Büyükşehir Basketbol' un en önemli amacı Süper Lig'de kalıcı olmak olacak. Kalıcılığı sağladıktan sonra bu sene kurduğumuz Süper Lig kadromuzun iskeletine uygun değişiklikler yapıp her sezon kendi oyuncumuzu ve antrenörlerimizi aşağıdan üretmeye gayret edeceğiz. Önümüzdeki zamanlarda iddialı hedeflere gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz güçlü ve iştahlı bir yönetim kuruluna sahibiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin basketbol takımının ilerlemesi için her aşamada bize yardımcı oldu. Karşılaştığımız her aksaklıkta arkamızda durarak takımı yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi gibi önemli bir kurulu temsil etiğimizin bilincindeyiz. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz tabi ki büyüyecek. Hedeflerimizin adım adım ve sağlıklı bir şekilde büyümesine çok özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
(BCT-RFK-Y)

11.08.2017 14:46:15 TSI
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