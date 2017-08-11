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Depremzedelerin konteynırları kura ile belirlendi



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan konteynırların kurası çekildi.

İlçe merkezi ve köylerinde depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla çadırlarda yaşamlarını sürdüren vatandaşlar için hazırlanan konteynırların kurası çekildi. Çadırlarda kalan depremzedelerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için ilçe merkezindeki 4 mahalleye 5 ayrı noktada oluşturulan konteynır merkezlerinde bulunan 765 konteynır için Samsat Kaymakamlığında kura çekimlerine başlandı.

Arazi düzenleme, kanalizasyon, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmaları tamamlanarak yerlerine konan ve daha sonra bakıma ihtiyacı olan konteynırların onarımdan geçirilmesinden sonra Kale Mahallesinden başlanarak hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Kura çekiminde konuşan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, vatandaşların sıkıntı çektiklerini çok iyi bildiklerini, bu sıkıntıları kamu çalışanları ile birlikte hep beraber yaşadıklarını ifade ederek, devletin ilgili bütün kurumlarının bu mağduriyetleri gidermek için seferber olduklarını kaydetti.

Kaymakam Yıldırım, "Yapılan her şey belli bir program dahilinde yapılmaktadır. Sonuçta bir doğal afet yaşadık ve el ele vererek bu sıkıntıları gidereceğiz inşallah. Önce acil olarak vatandaşımıza çadır dağıttık. Peşinden konteynerler getirildi ve bunların bakım ve onarımları, boyaları ve temizlikleri yapıldıktan sonar vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Bundan sonra ise uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız kalıcı evlerin yapılması çalışmasına yoğunlaşacağız. Devletimiz güçlüdür, şefkatlidir. Tek bir ferdin mağduriyetine tahammülümüz olamaz. Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimler ve işlerin takibi yapılmaktadır. Sayın Valimiz, AFAD yetkilileri, Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve bağlı bütün birimlerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah omuz omuza vererek bu sıkıntıları aşacağız" dedi.

(FÇ-AHM)



11.08.2017 16:14:16 TSI

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