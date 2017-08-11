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Başkan Yağcı'nın AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Yağcı, mesajında; 14 Ağustos 2001 tarihinde başta millet iradesine saygı düşüncesi olmak üzere, siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketinin başladığını hatırlattı.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, AK Parti'nin kurulması ile birlikte; sadece Türk siyaset tarihinde değil dünya siyasetinde söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olan bir hareketin doğmuş olduğunu görüyoruz. Türk milletinin gücünü bütün dünyaya duyuran bir anlayışın da temsili olan AK Sevda, kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin teveccühüyle her zaman yükselişte olduğu gibi, insana saygı, milletin kararına saygı gibi değerlerin de yükselmesine olanak sağlamış bir dava hareketi olmuştur. AK Parti; atamız Şeyh Edebali'nin; 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' sözünün vücut bulduğu bir düşünceyi ortaya koyan bir hareket olmuştur. AK Parti, ülkemiz siyasi tarihine bu tür yüksek erdemleri kazandırmış olmanın yanısıra dönemi içerisinde gayri safi milli hasılamız yükselmiş, yaşam standardımız artmıştır. AK Parti ile ekonomide, sanayide, tarımda büyük hamleler kaydeden ülkemiz her yönden şu ana kadar görülmemiş değerlere kavuşmuştur. Sağlık alanında reform niteliğinde kararlara, uygulamalara imza atılmış, insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçları en güzel şekilde karşılanmıştır. Yine aynı şekilde eğitimde, sosyal yaşamda reform niteliğinde değişim ve dönüşümlere imza atıldığı AK Parti döneminde çocuklarımız eğitimde şu ana kadar yararlanamadıkları onlarca fırsattan faydalandılar. Bunun sonucu da, insanlarımıza mutluluk, öz güven, geleceği daha güçlü ve olumlu görmek olarak yansıdı ve 'Yeni Türkiye Yolunda' hedefinin birçok yönden temeli atılmış oldu. Her zaman ve her mekanda milletimizin teminatı olan AK Parti, ülkemizi dünyada ve bölgesinde daha itibarlı bir noktaya taşımak için 2023 vizyonundaki devasa projelerle, milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Bu vesile ile 2053 ve 2071 Türkiye'sini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza olan inanç ile partimizin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu kutlu hareketin başlangıcıyla; şehrimize, ülkemize, ve dünyanın birçok noktasında Türkiye hakkında büyük ümitler taşıyan insanlara huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.''

(CKT-AS-Y)



11.08.2017 16:23:01 TSI

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