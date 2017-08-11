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Genç Atölye Bilim Merkezi'nde



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzelenen Genç Atölye'de Fikir ve Proje Geliştirme Atölyesi öğrencileri Kocaeli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette birçok bilimsel aktiviteye katılım gösteren gençler, fizik, kimya ve coğrafya alanında uygulamalı bilim deneylerine tanıklık etti.

Fikir ve Proje Atölyesi'nde 6 hafta boyunca öğrencilerin kazanımlarını özetleyen Fikir ve Proje Atölyesi Eğitmeni Aykut Ulgar, "Bu atölyede uygulamalı eğitim alan gençler, fikirlerin olgunlaşıp, proje haline getirilmesi yöntemlerini öğrendi. Sosyal ve inovasyon alanında atölye içerisinde 20'ye yakın uygulama yaptık. Proje mantalitesi ile problem çözme yetinileri gelişen gençler, önümüzdeki süreçte yaşamlarında sosyal ve girişimcilik alanlarında fikirlerini uygulama cesaretini daha kolay bulacak" şeklinde konuştu.

Fikir ve Proje Atölyesi hakkında açıklamlarına devam eden Aykut Ulgar, "Ülkemizde pro-aktif fikir ve proje geliştirmek çok önemli bir hususdur. Gelişen ülkelerinin en büyük sorunu nitelikli proje geliştirememeleridir. Bu sorunun en büyük tetikleyicisi takım çalışması ve disiplinlerarası çalışmaya yatkın olmadığımızdandır. Her aile çocuklarının girişimci ve takım çalışmasına yatkın bir ruh elde etmesi için hassas olması gerekmektedir. Atölye'de katılımcı olan liseli gençler, geleceğimize yönelik duyarlı ve başarılı projeler geliştirecektir" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



11.08.2017 16:44:07 TSI

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