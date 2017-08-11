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Edirnespor Erkek Basketbol takımının fikstürü belli oldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 2017-2018 sezondaki fikstürü belli oldu.

İlk karşılaşmasını Erzurum BŞB ile yapacak olan Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımına, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yeni sezonda başarılar diledi. Takım, kurulduğu ilk yıl ikinci lige çıkarak, Edirne tarihinde büyük bir başarıya imza atmıştı.

2016-2017 sezonunda mücadele ettiği Türkiye Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde şampiyon olarak bir üst lige yükselen Edirne Belediyesi Erkek Basketbol Takımının, 2017-2018 sezonu fikstürü İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonunda çekildi. B Grubunda mücadele edecek Edirne Belediyesi Erkek Basketbol Takımının ilk rakibi Erzurum BŞB oldu. İlk maçını deplasmanda oynayacak Edirne Belediyesi Edirnespor'un kura çekimine, Kulüp Başkanı Savaş Üner, Asbaşkan Ersan Sivrikaya, Basketbol Şube Sorumlusu Adem Yetişken ve Genel Menajer Serdar Yiğitsoy katıldı.



"Zorlu mücadeleler bekliyor"

Takımın büyük bir başarıya imza atarak kurulduğu ilk yıl 2. Lig'e yükseldiğini ifade eden Gürkan, "2016-2017 sezonunda hem Edirne'yi hem Edirne Belediyesi'ni başarılı bir şekilde temsil ettiniz. Tüm takımı ve teknik heyeti yürekten kutluyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Yeni sezonda sizleri çok daha zorlu mücadeleler bekliyor. Edirneli basketbol severlerin de destekleriyle yepyeni başarılara imza atacağınıza olan inancım tam. Edirne Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

14-15 Ekim 2017 tarihinde başlayacak ve 12 takımının mücadele edeceği TB2L B Grubu'nda Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri ise şu şekilde: Final Gençlik, Gemlik Basketbol, T.E.D, UPS, İzmir BŞB, Fethiye Belediyesi, Erzurum BŞB, Mersin BŞB, Yeni Mamak Belediye, Boluspor, Manisa Belediye yer alıyor.

(AC-MEF-Y)



11.08.2017 17:05:13 TSI

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