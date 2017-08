YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2017-2018 sezonu öncesi ilçede oynanacak spor karşılaşmalarında kurumlar tarafından alınacak tedbirlerin görüşüldüğü İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından kurul üyelerine okunarak üyelerce imza altına alındı. 6222 sayılı kanunun 9. maddesine istinaden kulüp yöneticileri arasından belirlenecek olan taraftar temsilcisi sayısının en az 3 (üç) kişiden oluşması ve bu temsilcilerden en az bir tanesinin müsabaka öncesinde gelerek müsabaka sonuna kadar alanda bulunması, Müsabaka Güvenlik Amiri ve güvenlik kuvvetleri ile irtibat sağlayarak görevli olduğu alanda taraftar grubunun yanında hazır bulunması kararlaştırıldı.

Yine aynı kanunun 5. maddesine istinaden başta İlçe Şehir stadyumu ve Yeşilkent Mahallesinde bulunan sentetik sahada olmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan açık veya kapalı spor tesislerinin genel olarak fiziki yönden incelenerek ilgili kurumlar tarafından eksikliklerinin giderilerek kullanılır hale getirilmesi ayrıca; saha içi, giriş çıkış kapıları, tribünler ve koridorları kapsayacak şekilde ses kayıt özelliğine sahip, saldırılara karşı dayanıklı güvenlik kamera sistemlerinin kurulması yönünde çalışma yapılmasına karar verildi. Kaymakam Hasan Yaman bu konuda bir komisyon oluşturulmasını ve sahaların fiziki şartlarıyla alakalı bir çalışma yapılmasını istedi. Komisyonun raporuna göre bir değerlendirme yapacaklarını kaydetti.

BAL Ligi müsabakalarının ve güvenlik açısından riskli maçların İlçe Şehir Stadında oynanması, Şehir Stadında oynanacak olan müsabakayı izlemeye gelen seyircilerin kale arkasında bulunan tribünde müsabakaları izlemesi ve müsabaka güvenliği açısından portatif tribüne seyirci alınmaması kararı verildi.

28505 sayılı Yönetmeliğin öngördüğü şekilde yapılacak olan spor müsabakalarıyla ilgili olarak, kötü ve çirkin söz, eylem ve davranışların önüne geçmek için, özellikle kulüp yöneticileri tarafından örnek davranışlar sergilenmesi ve bunun taahhüdü olarak, spor ahlakı ve centilmenliğini içerir slogana sahip kulüp pankartlarının hazırlatılarak, müsabaka öncesinde taraftarların görebileceği şekilde tribünlere astırılmasının sağlanması için ilgili yerlerle irtibat kurulması ve ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu) tarafından takibinin yapılması istendi. Başta okullar arası turnuvalar olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek turnuva vb. karşılaşmalarda taraftar ve sporcuları temsilen kurum yetkililerinin hazır bulundurulması kararlaştırıldı. İlçe merkezinde yapılacak olan müsabakaların, en az beş iş günü öncesinden Spor İlçe Müdürlüğünce ilgili kurumlara bildirilmesi istendi. Problem yaşanması muhtemel müsabakalar öncesi ve sonrasında gerek toplu hareket eden taraftar grupları ve gerekse sporcu kafilelerinin geliş ve gidiş güzergahlarında Emniyet ve Jandarma birimlerince koordineli olarak emniyet tedbirleri alınması, istenmeyen olayların meydana gelmesinde ise kanuni ve orantılı olarak mevzuata uygun şekilde müdahale edilmesinin sağlanacağı belirtildi. Müsabakalarda İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendireceği bir sağlık görevlisi bulundurulması talep edildi. Okullar arası turnuvalarda en az bir okul idarecisi ve ir eğitmenin hazır bulunmasının faydalı görülmüş olması nedeni ile uygulamanın aynen devam etmesine karar verildi.

Yapılacak olan maçlarda güvenlik görevlilerinin saha içi ve dışında önlem alması, önem arz eden kritik maçlar öncesinde gerektiğinde il merkezinden takviye kuvvet talebinde bulunulması kararı alındı. 6222 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak tüm adli ve idari işlemlerin ilçe merkezi polis sorumluluk sahasında Polis Merkez Amirliğince takip edilmesi kararlaştırıldı. Oynanacak müsabakaların herhangi bir nedenle İl Merkezine alınması gerektiğinde A.S.K.F ve Futbol İl Temsilciliği yetkililerince, güvenlik zafiyetine sebebiyet vermemek adına Emniyet Müdürlüğünden görüş sorulmak suretiyle müsabakaların İl Merkezine alınmasının uygun olacağı yönünde görüş belirtildi. Spor müsabakalarının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için gerekli önlemler alınması sağlanacak. Spor alanları denetimleri, her yıl ligler başlamadan önce yaptırılacak, denetim sonuçları seyirci emniyeti ve sağlığı yönünden değerlendirilerek eksiklikler tamamlanacak. Aynı kanunun 12. maddesinde belirtilen maddeler ile federasyonlarca belirlenen esaslara aykırı olarak alkollü içecekleri spor alanı çevresinde seyyar olarak satan, dağıtan, dağıtmak için bulunduran kişileri uzaklaştırmakla yükümlü Belediye Zabıta görevlilerinin sayılarının belirlenmesi ve müsabaka öncesinde spor alanı çevresinde görev yapmaları sağlanacak.

Özel güvenlik görevlilerine takviye olarak genel kolluk kuvvetleri de görevlendirilecek. Özel güvenlik görevlilerince 6222 sayılı kanunda belirtilen spor alanına sokulması yasak olan ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların, her türlü kesici, ezici, bereleyici, veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili federasyonun belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içecekler ile çevreyi kirletebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek bozuk para, şemsiye, fotoğraf makinesi, öz çekim çubukları, elektronik sigara vs. gibi spor güvenlik kurulları tarafından spor alanına sokulmasına izin verilmeyen diğer materyallerin müsabaka öncesinde spor alanında bulunup bulunmadığı kontrol edilecek ve bunların spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önleyecek tedbirler alınacak. Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması halinde 6222 S.K 12 ve 13. maddeleri uyarınca işlem tesis edilecek. İlçede spor müsabakalarında spor güvenliğinin sağlanması konusunda farkındalık oluşturacak toplantı, taraftar eğitim seminerleri, broşür vb. faaliyetlere ağırlık verilmesi sağlanacak. Spor alanları ve çevresinde siyasi propaganda amaçlı kanunsuz eylemleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını, bu tür olaylara anında müdahale edilerek eylemlere tevessül edenler hakkında derhal yasal işlemler başlatılacak. Alınan kararlar İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından kurul üyelerine okunurken kararlar oybirliği ile alındı.

Kaymakam Hasan Yaman sporun maksadına ve ruhuna uygun bir şekilde kazasız belasız bir sezon geçmesi temennisinde bulunarak kurul üyelerine teşekkür etti.

