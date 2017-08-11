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Demirci, Başbakan Yıldırım'a rapor sundu



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Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen Türk-İş Başkanlar Kurulu Heyetinde yer alan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yıldırım'a Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) hazırladığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Raporunu sundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay başkanlığındaki Türk-İş Başkanlar Kurulu Heyeti, 10 Ağustos 2017 tarihinde Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım'ı ziyaret etti.

Geçen günlerde Hükümet ile Türk-İş'e bağlı Sendikalardan oluşan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan Kamu Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Yaklaşık 45 dakika süren kabulde GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de hazır bulundu. Çalışma hayatındaki bazı sorunların dile getirildiği toplantıda GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, BEÜ tarafından hazırlanan "Zonguldak Havzası Kömür Madenciliği Potansiyeli ve Türkiye Taşkömürü Raporu"nu Başbakan Binali Yıldırım'a sundu.

(OA-OA-Y)



11.08.2017 17:13:31 TSI

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