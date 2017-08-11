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Kale'de Ak Partili yöneticilere plaket



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MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kale İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, 16 Nisan ve sonrasında gösterdikleri özveriden dolayı ilçedeki parti yöneticilerine plaket verdi.

Plaket töreninde konuşa Kahtalı Kale teşkilatından memnun olduklarını ifade ederek, "Kale teşkilatımız gerçekten büyük başarılara imza attı ama durmak yok önümüzde 2019 seçimleri var. Bu seçimler çok önemli. İnşallah bu samimiyeti ve gayreti gösterdiğimiz müddetçe daha büyük başarılara imza atacağımıza ve bu halka daha büyük hizmetler edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. Kale ilçesinde yaşayan vatandaşların 16 Nisan referandumunda yüzde 97 bir katılım gösterdiğini aktaran Kahtalı, "Burada büyük bir oy aldık bu çok büyük bir başarı. Burada teşkilatımızın uyumu ve düzeni çok önemlidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Son yıllarda Kale ilçesine büyük yatımlar yapıldığını ifade eden Kahtalı, "Kale biraz dağınık ve büyük bir yer olmasına rağmen Allah'a şükürler olsun Cemal Akdemir başkanımızın girişkenliği sayesinde buraya büyük hizmetler getiriliyor. Kale en iyi hizmete layık bir ilçe. Bu birlik ve beraberlikle Kale'ye daha güzel hizmetler yapacağız inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kahtalı, İlçe Yönetimine, İlçe Kadın ve Gençlik Kollarına plaket verdi.

(BT-SD-Y)



11.08.2017 17:17:01 TSI

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