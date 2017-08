YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bakıcı'dan 16. yıl kutlama mesajı

Başkan Bakıcı'dan 16. yıl kutlama mesajı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü nedeni ile kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında; millet için, milletle birlikte hareket eden, milletin partisi AK Parti'nin bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten Başkan Bakıcı "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Geride bıraktığımız 16 seneyi millete hizmet ederek geçirdik. 2001 yılında kurulduğumuzda bankaları hortumlanmış, devlet bürokrasisi çökmüş, yurtdışında itibarını yitirmiş, ekonomisi iflas etmiş halkın devletine olan inancının sıfırlandığı, yatırımların tamamen durduğu devletin neredeyse işçi, memur maaşlarını ödeyemediği bir ülke vardı. Arada geçen 16 senede bazı çevrelerin her türlü engellemelerine ve ülkeyi eski karanlık günlere geri götürme çabalarına rağmen diklenmeden dik durarak ve tamamen halkımızın talepleri doğrultusunda yeniden ülkemizi layık olduğu medeniyet seviyesine çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Partimiz kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize adeta çağ atlatan projelere imza atıldı. AK Partili olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır. Bu sevda ile görev yaptığımız her alanda Türk milletimizin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz. AK Parti 7'den 70'e, büyükten küçüğe, her yaştan, her bölgeden, her şehirden insanlarımızın yegâne gelecek umududur. AK Parti, 'halka hizmet hakka hizmet' anlayışı ile çizgisinden asla sapmadan yoluna devam etmiştir. Türkiye 2023 hedeflerine adım adım ilerlemektedir. İnşallah bu yolda çizdiğimiz hedeflerimize milletimizle beraber ulaşacağız" dedi. Mesajında geçtiğimiz yıl yaşadığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine de yer veren Başkan Bakıcı "15 Temmuz günü devletimizi ve milletimizi tehdit altında bırakan bir ihanet kuşatmasına milletimizle birlikte direndik. Bundan daha büyük bir huzur ve gurur yoktur. Yarın da böyle olması için 16 yılın inançlı ve köklü birikimi ile çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte ortaya çıkan milli birliktelik ve dayanışma ruhu; atacağımız her adımda bizi güçlü kılacak, devletimizi ve vatanımızı koruyacak yegane değerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Partimizin kuruluşunun 16. yıldönümünü gönülden kutluyor, çıktığımız bu kutlu yolda, bir büyük dava haline gelen Büyük Türkiye İdealini hayata geçirmek için emek veren tüm dava arkadaşlarıma ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyorum" dedi.

11.08.2017

