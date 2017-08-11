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İzmit'te üst yapı çalışmaları hız kazandı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Turgut Mahallesi'nde kaldırım, Gündoğdu'da da merdiven çalışması yapıldı. Turgut Mahallesi Huzur Sokak'ta yayaların güvenliği için yapılan yaya kaldırımında 16 metreküp hazır beton kullanılırken, Gündoğdu Mahallesi Manidar Sokaktaki 30 metrelik merdiven işinde de 12 metreküp hazır beton kullanıldı. Yapılan çalışmalar için vatandaşlar İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

(GY-Y)



11.08.2017 17:45:24 TSI

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