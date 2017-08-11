YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Odunpazarı'ndan ücretsiz kurban kesim hizmeti

Odunpazarı'ndan ücretsiz kurban kesim hizmeti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.

Vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmaması ve kimsenin rahatsızlık duymaması için Odunpazarı Belediyesi kurban kesim yerini belirledi. Vatandaşlar sadece küçükbaş kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Sokakta bulunan Fen İşleri Şantiyesinde ücretsiz olarak kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara ücretsiz yardım sağlamak için görevli personelde tahsis edildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memuru görevlendirildi.

Kesim yerinde kurbanlar veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Odunpazarı Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesinde sıra numarası ile kesim yapılacak. Kurbanlarını sorunsuz ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine şahsen yada 444 26 00 numaralı telefondan müracaat edebilecek.

(İHA-Y)



11.08.2017 18:07:40 TSI

NNNN

