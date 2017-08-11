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Ayvalık turizmi Engürü Sitesi'nde masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ile Engürü Sitesi yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen 3. Engürü Sitesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleşen toplantıda Ayvalık'ın turizm alanındaki sorunları ve bulara ilişkin çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Site yönetim binasında Site Başkanı Gürsel Uslu'nun öncülüğünde gerçekleşen toplantıda; site sakinlerinin yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Başkanı İzzet Günal, BASKİ Ayvalık Müdürü İskender Çavdar, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Tur Organizatörü Atilla Nilgün, İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Engürü Site Başkanı Gürsel Uslu, kendisinin de İngiltere'de faaliyet gösteren bir turizmci olduğunu hatırlatarak Ayvalık'ın turizm açısından 12 ay pazarlanabilecek bir değer olduğunu vurguladı.

Engürü Sitesi'ndeki arıtma tesisinin yer seçiminin yanlış olduğunun altını çizen Başkan Uslu, özellikle alt yapı konusunda eksikliklerin olmasına rağmen iyiye doğru bir gidişin olduğuna işaret etti.

Toplantıda konuşan Ayvalıkı Turizm Derneği Başkanı ve AYTUGEB Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Türkiye genelindeki sıkıntıların Ayvalık'ta turizme yansıdığını savundu.

Ayvalık'ın yıllar önce binlerce yabancı turisti ağırlarken, son yıllarda iç turizm ile yetinmek zorunda kaldığını kaydeden Özgültekin, "Şu anda Antalya, yabancı turisti kaybettiği için fiyatları kırdı bu da bizim turist kalitemizi düşürdü. Ayvalık'ta alt yapı sorunlar nedeniyle turizm olumsuz etkilenebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanılan su kesintileri bir çok turistin tatilini yarıda keserek ilçeyi terk etmesine neden olmuştu. Bugün turizm alanından en büyük sorunlardan biri de yetişmiş personel eksikliğidir. Çünkü turizm alanında yetişmiş kalifiye eleman ile çalışmak gerekir. Ama bizim Ayvalık'ta turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren bir okul vara ama buradan yetişen elemanlar da Güney illerimizde çalışmayı tercih ediyorlar." dedi.

Hatice Arga, "Sezonda doluluk oranları yüzde 30-40 seviyesine düştü"

Toplantıda konuşan Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga, turizm sezonlarında yüzde 100'lere ulaşan Ayvalık'ta bu yıl yüzde 30 ile 40 seviyesinde bir doluluk oranına düşülmesinin son derece düşündürücü ve acil önlemler alınması açısından düğmeye basılması gereken bir sürecin içinde bulunulduğunun işareti olduğunu kaydetti.

Arga, çevre kirliliği ve arıtmanın çalıştırılmaması nedeniyle denizde yüzen insan dışkılarının tatilcilerin ağızlarına ve burunlarına kadar geldiğini savundu.

Toplantıda söz alan site sakini turizmci Abdullah Köken sadece turizm ekonomisinden bahsederek turizm sorularının çözümlenemeyeceğini savunurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Başkanı İzzet Günal da; "Balıkesir yüzölçümü olarak İstanbul'un üç katı. 1.5 milyon nüfusun yanı sıra yaz aylarında 3-3.5 milyonu bulan nüfusa hizmet ediyoruz. Geçmiş yönetimler Arıtma yapılırken o dönemin koşullarına göre doğru olanı seçtiler ama işletmeye yönelik pozisyonda eksik yapılan uygulamalar olmuştur. Arıtma yap-işlet-devret ile çalışıyordu, firma çalıştıramayınca el konuldu. Hukuki süreç devam ediyor. Derin deşarjın meyvesini görmeye başladık. 7/24 içeriden de dışarıdan da Ayvalık'ın sorunlarını çok iyi takip edip çözmeye çalışıyoruz. İnsanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de işimiz zor" dedi.

Toplantıda konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, mavi bayrak verirken en önemli kriterlerinin deniz suyu temizliği olduğunu belirterek, bu yüzden de yerleşim yerlerindeki alt yapının kendileri için öneminin büyük olduğunu söyledi.

Son dönemlerde yaptıkları çalışmalarda Ayvalık'taki alt yapı sorunları başta olmak üzere hangi soruna el atacaklarını şaşırdıklarını söyleyen Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli ise; "Yaz sezonu ile birlikte Ayvalık'taki sorunlar daha da yoğunlaştı. İlçemizde çok sorun var. Mesela biz konsey yönetimi olarak Ayvalık'ta ki Arıtma tesisinin çalışmasını istiyoruz. Bu arıtmanın kapasitesinin yetersiz olduğunu da biliyoruz. Ama alt yapının ilçemiz turizmi için çok önemli olduğunun bilinciyle bakıldığında turizmin gelişmesinde en önemli sorunlarından başlaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Ayvalıklı gazeteci Suat Salgın da, ilçe turizminde en önemli sorunun fiyatlar olduğunu vurgulayarak, "Ayvalık'ta birçok turistik tesiste fiyatlar normalinden çok fazla bir seviye de dolaşıyor. Cunda Adası'nda 350 kuruş maliyeti olan bir pet şişe suyun bazı mekanlarda 5 TL'den satılmasının turizm ile bağdaşır tarafı yoktur" ifadelerini kullanarak, Ayvalıklı turizmcilerden fiyat politikaları konusunda gereken çalışmayı yapmalarını istedi.

Ayvalık Toplum Sağlığı temsilcilerinin ilçedeki kanalizasyon sisteminin son derece eski olduğunu ve nüfusu hızla büyüyen ilçeye yetmediğini hatırlatarak, Badavut'taki arıtma tesisinin Ayvalık merkez başta olmak üzere Altınova ve Küçükköy mahallelerine yetecek kapasitede olduğunu söyledi.

Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ise; Engürü'deki arıtma tesisinin zamanında Ayvalık Belediyesi tarafından ihale edildiğini ama günümüzde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini hatırlattı.

Ayvalık Belediyesi olarak ilçedeki alt yapı eksikliklerin giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini belirten Bacan, "Ayvalık turizm alanında büyük bir marka. Bizm için önemli olan bu markaya sahip çıkmak ve ilçenin ekonomik kalkınmasının bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmden geçtiğinin bilincine varmaktır" dedi.

(SS)



11.08.2017 19:22:39 TSI

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