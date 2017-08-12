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Başkan Başsoy, Anagold 24 Erzincan spora başarılar diledi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:58
Başkan Başsoy, Anagold 24 Erzincan spora başarılar diledi
Başkan Başsoy, Anagold 24 Erzincan spora başarılar diledi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Anagold 24 Erzincan Sporlu futbolcuların Vedat Çimen tesislerindeki antrenmanını izleyerek futbolculara tatlı ikramında bulundu.
Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Başsoy "2017-2018 futbol ligleri büyük bir heyecanla açıldı. Bu sene yapılan transferler gelecek için umut vaat ediyor. Yönetim kurulu ve kulüp başkanı büyük çaba sarf etti. Kulübe birkaç transfer yapıldı. Tüm Erzincan olarak siyasi irade ve sivil toplum kuruluşları ve tüm hemşehrilerimizle birlikte kulübümüzün arkasındayız. Bütün problemleri birlikte aşacağız. İnşallah önümüzdeki yıl ikinci lige çıkacağız." dedi.
(FG-AA-Y)

12.08.2017 09:58:56 TSI
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