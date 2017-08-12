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Limak Uludağ Elektrik, Çanakkale'de 3 Pratik Yetkili İşlem Merkezi açtı



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Limak Uludağ Elektrik, Çanakkale'de hizmet verecek Küçükkuyu, Biga ve Gökçeada Pratik İşlem Yetkili İşlem Merkezi'ni (YİM) açtı.

Limak Uludağ Elektrik, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla yatırımlarını müşterileriyle buluşturuyor. Limak Uludağ Elektrik, Çanakkale'de Biga Yetkili İşlem Merkezi'ni (YİM) hizmete açarak, ulaşılabilirlik anlamında önemli adımlar attı.

Limak Uludağ Elektrik Pratik İşlem Yetkili İşlem Merkezi açılışında konuşan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Gayemiz hizmetlerimizin daha hızlı ve kolay bir şekilde müşterilerimize ulaşmasını sağlamak. Bu nedenle hizmetlerimizi müşterilerimizin evlerine en yakın noktaya götürmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı da bu yönde hayata geçiriyoruz. Yeni yıl ile birlikte hizmet verdiğimiz bölgede birçok YİM'i müşterilerimizle buluşturduk" diye konuştu.

Aytac, müşteri memnuniyetini önemsediklerini belirterek, müşterilerin herhangi bir bedel ödemeden YİM'lerde tahsilat başta olmak üzere abonelik, indirimli elektrik satışı, avantajlı tarifeler fatura ödeme gibi birçok işlemi yapabildiklerini söyledi. Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale olmak üzere bölgelerinde 100'ün üzerinde Müşteri İşlem Merkezi bulunduğunu kaydeden Aytac, "Bu yıl hizmet alanımızı YİM'lerle daha da genişletiyoruz. YİM'lerde müşterilerimiz daha konforlu, ferah mekanlarda işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapacaklar" dedi.

Aytac, YİM'ler aracılığıyla tüketicilerin, EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirlediği serbest tüketici limiti olan yıllık 2400 kWh ve üzerinde (aylık 81 TL üzeri elektrik faturası ödeyen) serbest tüketiciler için indirimli elektrik ve avantajlı tarifelerinden (konut, işyeri ve sanayi) Limak Uludağ Elektrik "Yuvam Güvende" kampanyasından yararlanabileceklerini dile getirdi. Aytac; ayrıca müşterilerin, YİM'den gerçekleştirilebilecek tüm işlemleri Limak Uludağ Elektrik resmi web sitesi limakuludag.com, sayfası üzerindeki online işlem merkezi üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.

(GD-MŞ)



12.08.2017 10:54:23 TSI

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