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Doğu Anadolu Sürücü Kursları Başkanı Ceyhan, sürücüler uyardı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:23
Doğu Anadolu Sürücü Kursları Başkanı Ceyhan, sürücüler uyardı
Doğu Anadolu Sürücü Kursları Başkanı Ceyhan, sürücüler uyardı

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta son günlerde peş peşe meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları, sürücü eğitmenlerini harekete geçirdi.
Kars'ta son yıllarda bu kadar fazla trafik kazası olmadığına dikkat çeken Doğu Anadolu Sürücü Kursları Başkanı Azat Ceyhan, son yılların en sıcak yazının yaşandığı Kars'ta, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Doğu Anadolu Sürücü Kursları Başkanı eğitmen Azat Ceyhan, "Evet ilimizde ilk kez diyorum, ilk kez bu Temmuz ve Ağustos ortaları sürecinde istatistiklerin çok çok üzerine bir trafik kabusuyla karşı karşıyayız. Geçmişte de trafik kazaları olurdu. Ama böyle hem ölümcül, hem çok yaralamalı, hem de her gün psikolojik olarak her gün kazalara yol açan bir ortamla ilk kez karşılaşıyoruz. Yıllardır Kars2ta gözlemliyoruz bu ortamı, bu mevsimde bazı kazalar oluyordu. İş araçlarının yola çıkmasıyla bazen kazalar oluyordu. Bazen kural ihlalleri kazalara sebebiyet veriyordu. Bu ama istatistikler vurduğumuzda 15 günde bir veya hafta da 1 olurken, ancak son günlerde Kars'ta üst üste ve üstelik her gün kazalar olmaktadır" dedi.
Ceyhan, "Bunun birçok nedeni olmakla beraber, genelde Türkiye düzeyinde bu mevsimin getirdiği çok önemli bir ayrıntı söz konusu, Kars'ı ele alırsak, son 30 yılın en sıcak mevsimini yaşadık. Birçok kişi Kars'ta ilk kez böyle bir sıcak hava ile karşılaşıyoruz. Bunun etkisiyle sürücülerde yorgunluk, uykusuzluk ve araçları süreme de maalesef dikkat dağıtıcı bir ortama yol açtı. Kazaların sebebi ise birincisi araçların çok hızlı gitmesi, ikincisi özellikle mühendislik anlamında yolların yapılması, hiç alışkın olmadığımız yollara girdiğimiz zaman kaza yapma ihtimali ortaya çıkıyor. Üçüncüsü özellikle araçların takip mesafesine çok dikkat etmediği arkadan çarpmalar meydana geliyor. Dördüncüsü dar ve ilerisi görülmeyen yollarda sollama yapılması kazalara yol açıyor. Özellikle kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük alınması da çoğu zaman kazalara yol açıyor bu mevsimde. Hiç şüphesiz hepsinden önemlisi alkol alıp veya uykusuz yola çıkanlarda kazalarda faktör olmuştur. Ama tekrar ediyorum ilk ker Kars'ta bu mevsim de ve bu aylarda u kadar fazla kaza oluyor. Bu nedenle sürücülere çok önemli görevler düşüyor" diye konuştu.
(IÇ-Y)

12.08.2017 12:25:47 TSI
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