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Kardeş şehir Monterey'de Kuşadası tanıtımı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:29
Kardeş şehir Monterey'de Kuşadası tanıtımı
Kardeş şehir Monterey'de Kuşadası tanıtımı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası'nın ABD'deki kardeş şehri olan Monterey'de Kaliforniya Türk Amerikan Derneği tarafından bu yıl 20'inci kez düzenlenen Türk Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalde Kuşadası Belediyesi tarafından açılan tanıtım standı yoğun ilgi gördü.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Cem Arslan ile birlikte Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Monterey Belediyesi'nin davetlisi olarak Kuşadası'nın ABD'deki kardeş kenti Monterey'de bu yıl yirmincisi düzenlenen Türk Kültür ve Sanat Festivali'ne katılarak Monterey Belediye Başkanı Clyde Roberson, Şehir Müdürü Mike McCarthy ve Kaliforniya Türk Festivali kurucusu ve organizasyon komitesi başkanı Yavuz Atilla ile görüştü. Heyet adına verilen resepsiyonda Belediye Başkanı Kayalı'ya, Başkan Roberson tarafından 10. yıl kutlama belgesi takdim edildi.
Türk müziğinin, mutfağının, el sanatlarının, halk oyunlarının tanıtımının yapıldığı ve çocuk aktivitelerinin düzenlendiği iki günlük festivalde Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımının yapıldığı bir stant açıldı. Kuşadası standına ABD'de yaşayan Türklerin yanı sıra ABD vatandaşları da büyük ilgi gösterdi.
Başkan Kayalı ve beraberindeki heyet ABD ziyaretlerinde Monterey'in yanı sıra Söke Belediyesi'nin kardeş kenti olan Salinas'ı da ziyaret ederek Belediye Başkanı Joe Gunter ve Meclis Üyesi Steve McShane ile de görüştü. Kuşadası Belediyesi heyeti, ziyaret sırasında ülkenin en büyük deniz akvaryumlarından olan Monterey Akvaryumu'nu, çeşitli spor ve sosyal tesisleri, ABD'nin marul ve yapraklı sebze ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Salinas'da bulunan Merrill Farms organik tarım alanlarını ve organik tarım ürünlerinin paketlemesinin yapıldığı bir tesisi ziyaret ederek silikon vadisi ile inovatif tarım teknolojileri konusunda ortak projelerin geliştirildiği The WG Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nden bilgi aldılar. Heyet ayrıca gelir düzeyi düşük çocuklar için kurulmuş olan Cesar Chavez Kütüphanesi ile Bölgesel Katı Atık Yönetimi Tesisi'ni ziyaret ederek özellikle inşaat atıklarının bertaraf edilmesi için yapılan tesislerde incelemelerde bulundu.
(ZH-MB-Y)

12.08.2017 12:31:53 TSI
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