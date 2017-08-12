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Oğuzeli büyükşehirin hizmetleriyle büyüyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, merkezin yanı sıra taşra ve merkez ilçelerinde de yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Oğuzeli ilçesinin alt ve üstyapı çalışmalarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, yol, kavşak, taziye evi, sosyal tesis, park, mesire alanı, su ve dere ıslah hizmetleri gibi bir çok alanda çalışmalar yaptı.

Yol, asfalt ve kanalizasyon çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilçeye "Oğuzeli Büyükşehir Parkı" yaparken, 3 tane de taziye evi yaptı.

İlçe merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı köylerde de yol, sathi kaplama, kanalizasyon ve su arama çalışmalarını sürdüren Büşükşehir Belediyesi, aynı zamanda yol açma ve mahallelerde yıkım ile enkaz temizliği çalışması da yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önceki gün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Oğuzeli'nde yapılan projeleri ve yatırımları gezdi. Şimşek'e yatırım projeleri hakkında bilgiler veren Şahin, Oğuzeli'ne yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

"250 milyon TL yatırım yaptık''

Oğuzeli'ne alt ve üst yapı olmak üzere son 3 yıl içerisinde 250 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını belirten Şahin, Sacır Deresi Islah Projesi, Büyükşehir Belediyesi Parkı, kilittaşı, asfalt ve yeni imarlı yollar ile Oğuzeli'ne önemli yatırımların yapıldığını aktardı.

Hiçbir ilçeyi diğer ilçeden ayırt etmeden hizmet götürdüklerini vurgulayan Şahin, Şimşek ile Oğuzeli'nde yapılması düşünülen biyogaz tesisi yerini, Oğuzeli-Gaziantep arası yol genişletme çalışmalarını da inceledi. Şimşek ve beraberindekiler bir fıstık bahçesine girerek Antepfıstığı ağacındaki fıstıkları da yerinde gördü.

İlçeye 13 bin metre içme suyu hattı döşendi

Bu arada köy ve mahalle yollarında sathi kaplama yapan ekipler, 129 bin 306 metre kare alana ise kilit taşı döşedi.

Su arama çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda merkez ve bağlı mahallelerinde yeni sondaj kuyuları açarak ilçe genelinde 13 bin metre içmesuyu hattı döşedi.

(OE-Y)



12.08.2017 13:03:04 TSI

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