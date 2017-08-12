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İnegöl'ü gökyüzünden keşfedin

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:29
İnegöl'ü gökyüzünden keşfedin
İnegöl'ü gökyüzünden keşfedin

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin kurduğu Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde (DOSTUM) yamaç paraşütü, paramotor ve paratrike ile ücretli uçuşlar başlıyor.
İnegöl Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde (DOSTUM) uçuşlar başlıyor. Adrenalin dolu faaliyetlerin yer aldığı DOSTUM'da yamaç paraşütü eğitimlerinin yanı sıra uzman pilotlar nezaretinde ücretli tandem, paramotor ve paratrike uçuşlar da yapılıyor. Şehir dışından da adrenalin tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan DOSTUM merkezinde paramotor ve paratrike deneme uçuşları yapıldı.
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe turizmine büyük katkı verecek projelerin bir bir hayata geçirildiğini söyledi. Aktaş, "Bu uçuşlara vatandaşlarımız ücret karşılığı uzman eğitimciler nezaretinde katılabilecekler. Bildiğiniz gibi yamaç paraşütü için iki tepemiz var. Biri Aktaş tepe diğeri de Cerrah tepesi. Ayrıca paratrike uçuşlarımızı da Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan DOSTUM merkezinde bulunan uçuş alanımızdan gerçekleştiriyoruz. İnegöl'ü gökyüzünden keşfetmek isteyen herkesi DOSTUM'a bekliyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

12.08.2017 13:31:51 TSI
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