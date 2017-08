YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ercik: "AK Parti, kurulduğu günden bugüne kadar hizmetin adresi oldu"

MERSİN (İHA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar hizmetin adresi olduğunu belirterek, "AK Parti, 16'ncı yılında da halka hizmetine devam etmektedir ve etmeye devam edecektir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ercik, Ak Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Ercik, mesajında, kurulduğu günden bugüne kadar hizmetin adresi olmuş AK Parti'nin, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 16'ncı yaşına girmesinin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını vurguladı. Ak Parti'nin, 14 Ağustos 2001 yılında Erdoğan'ın, 'Bundan sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla yola çıktığını ifade eden Ercik, "AK Parti, 16. yılında da halka hizmetine devam etmektedir ve etmeye devam edecektir. AK Parti teşkilatı olarak, 14 Ağustos 2001 yılındaki ilk heyecanla ilk günkü azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere, tüm AK kadrolar olarak, ülkemizi çok daha ileriye götürme adına milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, maruz kaldığı her türlü engellemelere rağmen, yılmadan azimle ve kararlılıkla millete olan hizmet aşkıyla, ülkeye büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşattığını kaydeden Ercik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. AK Parti'nin devrim niteliğinde attığı adımlar, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Ülkede ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olmuştur. AK Parti demek Türkiye demektir. Milletimiz bizlere görev verdiği sürece bizler her daim milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Kurulduğu günden bugüne yılmadan, yorulmadan millete hizmet aşkıyla başlatılan bu kutlu yürüyüşümüzün 16. kuruluşunu tebrik eder, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

