Polis ve zabıtadan dilenci operasyonu
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da özellikle trafik ışıklarında bekleyen araçlardan dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ve zabıtanın ortak gerçekleştirdiği dilenci operasyonunda trafik ışıklarında bekleyen dilenciler yakalandı. 20 kişiden oluşan ekipler özellikle bulvar ve ana cadde üzerindeki trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekletirdi. Ekipler tarafından 2'si Suriye uyruklu 3 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilerin üzerinden 68,5 TL para çıkarken ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.
(AHM)
12.08.2017 13:38:31 TSI
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