ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polis ve zabıtadan dilenci operasyonu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 13:37
Polis ve zabıtadan dilenci operasyonu
Polis ve zabıtadan dilenci operasyonu

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da özellikle trafik ışıklarında bekleyen araçlardan dilenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ve zabıtanın ortak gerçekleştirdiği dilenci operasyonunda trafik ışıklarında bekleyen dilenciler yakalandı. 20 kişiden oluşan ekipler özellikle bulvar ve ana cadde üzerindeki trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekletirdi. Ekipler tarafından 2'si Suriye uyruklu 3 dilenci yakalandı. Yakalanan dilencilerin üzerinden 68,5 TL para çıkarken ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.
(AHM)

12.08.2017 13:38:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da 12 adet halk kütüphanesi var
YEREL

ADIYAMAN'DA 12 ADET HALK KÜTÜPHANESİ VAR
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL

ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
Vali Kalkancı verdiği sözü yerine getirdi
YEREL

VALİ KALKANCI VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Samsat'ta bayram taplaması geleneği sürüyor
YEREL

SAMSAT'TA BAYRAM TAPLAMASI GELENEĞİ SÜRÜYOR
Kendisine zarar veren şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL

KENDİSİNE ZARAR VEREN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Depremzedelerin konteynırları kura ile belirlendi
YEREL

DEPREMZEDELERİN KONTEYNIRLARI KURA İLE BELİRLENDİ
İş yerini kurşunlama : 1 gözaltı
YEREL

İŞ YERİNİ KURŞUNLAMA : 1 GÖZALTI
30 Ağustos Caddesindeki kamulaştırma sorunu çözüldü
YEREL

30 AĞUSTOS CADDESİNDEKİ KAMULAŞTIRMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Kampus alanına hayvanlar için suluk yerleştirildi
YEREL

KAMPUS ALANINA HAYVANLAR İÇİN SULUK YERLEŞTİRİLDİ
Adıyaman Üniversitesi yüzde 90 oranında tercih edildi
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YÜZDE 90 ORANINDA TERCİH EDİLDİ
Besni ilçesinde hırsızlık olayları
YEREL

BESNİ İLÇESİNDE HIRSIZLIK OLAYLARI
Açık unutulan televizyon polisi alarma geçirdi
YEREL

AÇIK UNUTULAN TELEVİZYON POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Çocuklar artık hastaneden korkmuyor
YEREL

ÇOCUKLAR ARTIK HASTANEDEN KORKMUYOR
Adıyaman'da ilk kez Posterior Ayak Bileği Artroskopisi Ameliyatı yapıldı
YEREL

ADIYAMAN'DA İLK KEZ POSTERİOR AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI YAPILDI
İbrahim Karakuş ülkemizi temsil edecek
YEREL

İBRAHİM KARAKUŞ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK