ATO Başkan Adayı Şahbaz:

ADANA (İHA) - Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklayan işadamı Mehmet Şahbaz, ticaret, sanayi ve tarım şehri Adana'nın, ticarette güçlü bir hikayesinin olduğunu belirterek, "Kentimizin var olan potansiyelini geleceğe dönük vizyon projelerle harekete geçirdiğimiz takdirde Adana bugünkü konumundan çok daha iyi noktalarda olacak" dedi.

Kasım ayında yapılacak ATO seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdüren ATO Başkan Vekili ve Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, Adana'nın ticarette eski parıltılı günlerine dönmesine, Türkiye'nin ekonomisi en güçlü şehirleri arasında tekrar yerini almasına katkı sağlamak için ATO başkanlığına talip olduğunu bildirdi.

Şahbaz, "Adana'nın geçmişten gelen güçlü bir ticari tecrübesi ve hikayesi var. Göreve geldiğimizde geleceğe dönük vizyon projelerimizle bu potansiyeli tekrar harekete geçireceğiz. Sektör bazında projeler üreterek, şehrimizin işadamlarını yeni pazarlarla buluşturacağız. Daha çok istihdam sağlayıp, daha fazla ihracatla kentimizin sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en gelişmiş şehirleri arasında yerini alması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.



"Yönetimde ortak akıl önemli"

Adana'nın birlik, beraberlik ve ortak akılla yönetilmeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Şahbaz, "Adana'mıza faydalı olacak her fikri önemsiyoruz. Bu yüzden kentimizin tüm yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları ile dirsek temasında olacağız. Müteşebbislerimizin her türlü sorununu takip ederek, çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



"Ticaretteki canlanma herkese yansır"

Adana'da kazandığını yine Adana'ya yatıran, yaklaşık 20 yıldır Ticaret Odasının içinde yer alan bir işadamı olarak, kent ekonomisinin yaşadığı çıkmazları çok iyi bildiğini vurgulayan ATO Başkan Adayı Mehmet Şahbaz, şöyle devam etti:

"Kentte ticari hayatı canlandıracak, uygulanabilir önemli projeleri harekete geçirmeliyiz. Ticari hayat canlanırsa Adana'da yaşayan her fert bundan faydalanır. Görev verildiği takdirde acil eylem planımızı hızlı bir şekilde hayata geçirerek, kentimizin ülke ekonomisindeki payını daha yukarılara taşıyacağız. Bu konuda sorumluluk almaya hazırız ve kendimize güveniyoruz."

