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Vali Kalkancı verdiği sözü yerine getirdi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:16
Vali Kalkancı verdiği sözü yerine getirdi
Vali Kalkancı verdiği sözü yerine getirdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Geçtiğimiz hafta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası Atatürk Bulvarını kapatan mahalle sakinlerine yol ile ilgili gerekli düzenlemenin yapılacağını sözünü veren Vali Nurullah Naci Kalkancı, sözünde durdu.
Daha öncede sürekli maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü kazaların meydana geldiği Atatürk Bulvarı Yeni Hal Pazarı girişinde geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası mahalle sakinleri sık sık kaza meydana gelen Yeni Hal Girişinde Atatürk Bulvarını trafiğe kapatmıştı. Polislerin saatler süren uğraşlarına rağmen yolu trafiğe açmayan mahalle sakinleri Vali Nurullah Kalkancı'nın kaza yerine gelmesini istedi. Kaza yerine gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı, mahalle sakinlerinin taliplerini dinleyerek kazaların meydana geldiği bölge ile ilgili gerekli önlemleri almak için söz verdi.
Vali Kalkancı'nın söz vermesinin ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe açtı. Bir hafta içerisinde kazaların meydana geldiği yere trafik ışıkları takıldı. Trafik ışıkları sayesinde sürücüler hız yapamıyor. Bölgede ayrıca radarla hız kontrolü yapılıyor.
Mahalle sakinleri trafik ışıklarının yapılmasından ve sözünde durmasından dolayı Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya teşekkür ederken, alt veya üst geçit taleplerini yineledi.
Mahalle sakinleri daha önceki kazalarda da yolu trafiğe kapattıklarını ve yetkililerin önlem almak için söz verdiğini ancak ilk kez Vali Nurullah Kalkancı'nın gereğini yaptığını ifade ettiler.
(AHM)

12.08.2017 14:18:38 TSI
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